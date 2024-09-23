Огненная красота: в Кузбассе поделились удивительными фото вечернего неба

«Небо в огне» засняли в Новокузнецке и Прокопьевске

В городах Новокузнецк и Прокопьевск в Кемеровской области вечером 22 сентября жители наблюдали удивительное явление — небо огненно-рыжего цвета. Они поделились фотографиями «огненной красоты» в социальных сетях, сообщает «Сiбдепо» .

В середине сентября в различных регионах России — Ленинградской, Самарской, Свердловской, Ивановской, Смоленской и Мурманской областях зафиксировали другое удивительное природное явление — северное сияние. Оно стало результатом удара солнечной плазмы по Земле, предсказанного ранее учеными. О нем сообщали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Стоит отметить, что еще 7 сентября исследователи отметили выброс массы на Солнце. Предположительно, Землю задел край образовавшегося плазменного облака.

Кроме того, в конце лета жители Москвы и Подмосковья наблюдали суперлуние: они выкладывали фотографии, на которых отчетливо была видна «кровавая луна» на фоне ночного города.