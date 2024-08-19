Жители Московской области любовались огромной Луной

«Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии неба, на котором „кровавая луна“ отчетливо видна на фоне ночного города», — сказано в сообщении телеканала.

Природное явление можно наблюдать при полнолунии, когда Луна и Земля сходятся на минимальное расстояние.

Ранее жители московского региона стали свидетелями сближения Марса и Юпитера.