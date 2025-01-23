Огнеборцы Подмосковья потушили пал травы в округе Ступино

Заместитель начальника части Сергей Македонский рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы и сообщили о пале сухой травы. Получив информацию о происшествии, сотрудники противопожарно-спасательной службы незамедлительно выехали по указанному адресу.

«Благодаря слаженным и организованным действиям дежурного караула возгорание было успешно ликвидировано в кратчайшие сроки, а огонь не успел распространиться на большую площадь», — сообщил Сергей Македонский.

Заместитель начальника части добавил, что граждане должны не забывать о правилах пожарной безопасности в зимний сезон, так как с природными пожарами можно столкнуться в любое время года.

«Обычно пал травы характерен для весеннего периода, однако в этом году в регион пришла аномально теплая зима. В некоторых уголках Московской области снег исчез, и морозы уже успели подсушить верхний слой почвы. Поэтому высохшая под солнце прошлогодняя трава может быстро загореться даже от одной непотушенной спички или тлеющего окурка. Так, например, 22 января, работники 316-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» выезжали на ликвидацию пала травы в городском округе Коломна», — уточнил Сергей Македонский.

Заместитель начальника части отметил, что нельзя пренебрегать мерами пожарной безопасности, иначе могут пострадать люди, их имущество, природа и животные. Важно помнить, что бесконтрольное сжигание растительности, детская шалость с пламенем или небрежное обращение с огнем могут привести к серьезным последствиям и трагедиям. А сам пожар всегда легче предотвратить, нежели потушить.

«Огнеборцы рекомендуют гражданам не сжигать сухостой и не разрешать этого делать детям. Если вы видите, как это делают другие, то постарайтесь остановить их и объяснить, чем опасны травяные палы. Кроме того, сотрудники подразделения напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная, гражданско-правовая и даже уголовная ответственность», — заключил Сергей Македонский.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.