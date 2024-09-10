Офицер ВС РФ рассказал, как боевики ВСУ готовились дойти до Курска
Командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов рассказал, как напавшие на Курскую область украинские военные планировали захватить центр, пишет РИА Новости.
«До Курска. Да, у них конкретно задача по этому. Я про это у него (пленного. — прим. ред.) лично спросил, что им надо. Им нужно дойти до города Курска», — рассказал он.
Также он сообщил, что среди украинской группы были выпущенные из тюрем зэки и иностранные наемники.
По его словам, противник поджигал дома огнеметами.
Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.
Ранее стала известна судьба российского бойца, чей позывной — Хан — был написан на стене дома в Курской области.