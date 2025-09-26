«Одноклассники» представили проекты «Духовные тропы» с гидами по святым местам

В рамках совместного проекта «Одноклассников» и журнала «Фома» был создан проект «Духовные тропы Золотого кольца», представляющий собой цикл из восьми видеоэкскурсий. Зрители смогут совершить онлайн-паломничество по святыням Сергиева Посада, Ярославля, Суздаля, Владимира, Костромы и других городов. Основная задача проекта — обеспечить всеобщий доступ к культурному и духовному наследию независимо от географического положения, финансовых возможностей, занятости, возраста и состояния здоровья, сообщает пресс-служба OK.

Фото - © Пресс-служба «Одноклассников»

Фото - © Пресс-служба «Одноклассников»

В ходе виртуальных экскурсий пользователи OK смогут увидеть храмы и монастыри, познакомиться с историями святых и узнать о реликвиях этих мест. Для создания эффекта полного погружения в проекте «Духовные тропы Золотого кольца» использовалась панорамная и детальная съемка. Роль гида для зрителей взял на себя Александр Ананьев, диктор, теле- и радиоведущий, а также автор подкастов журнала «Фома».

Второй проект, «Духовные тропы», реализуется «Одноклассниками» совместно с «Открытой Россией». В его рамках организована экспедиция по святым местам Калужской области для авторов OK и онлайн-марафон для пользователей социальной сети. Проект призван сформировать цифровой архив личных историй о православных святынях, а также стимулировать интерес к реальным поездкам и популяризировать внутренний туризм.

Авторы-путешественники OK, среди которых Ирина Макарова, Андрей Василисков, Анна и Эдуард Клишины, посетят монастыри, встретятся с представителями епархии и будут в режиме реального времени создавать контент для аудитории соцсети, делясь своими впечатлениями и открытиями. На основе своего опыта они также разработают авторские маршруты по святым местам Калужской области. Популярные авторы OK и все желающие пользователи смогут рассказать свои истории о святых местах в рамках онлайн-марафона, опубликовав материал в любом удобном формате с хештегом проекта до 6 октября.

