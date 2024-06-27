«Одноклассники» начали автоматически блюрить эротику

В «Одноклассниках» начали автоматически вычислять и размывать изображения и GIF-файлы, которые пользователи сочли эротическими, если они появляются в комментариях и ленте. В компании назвали это очередным шагом к поддержанию на платформе комфортной среды, сообщается в пресс-релизе соцсети.

Ранее платформа провела специальное исследование среди аудитории и выяснила, что пользователи считают эротикой. После этого на основе примеров, которые юзеры сочли нежелательными, инженеры наладили программу для автоматического обнаружения и блюра подобного контента.

В соцсети добавили, что фотографии людей на пляжах и снимки спортсменов, а также предметы изобразительного искусства — статуи, живопись и другое — размытию подвергаться не будут.

Также соцсеть «Одноклассники» к концу лента намерена выпустить в 1,5 раза больше эпизодов качественного контента, рассказывающего пользователям про увлечения и хобби, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Речь идет об эпизодах собственных шоу «ОК».