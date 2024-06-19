«Одноклассники» в 1,5 раза нарастят объем качественного контента

Соцсеть «Одноклассники» к концу лента намерена выпустить в 1,5 раза больше эпизодов качественного контента, рассказывающего пользователям про увлечения и хобби, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Речь идет об эпизодах собственных шоу «ОК», сообщается в пресс-релизе российской платформы.

В числе грядущих летних премьер «Одноклассников» — передачи «Говорим спорту ОК», «На рыбалку с женой» и «Удачи на даче». Ведущими программ выступят известные телеведущие, комики и артисты.

Прошлогодние проекты соцсети посмотрели в сумме около 1 миллиарда раз. В «ОК» заявили, что при выборе тем программ они руководствуются потребностями и интересами не только действующей, но и потенциальной аудитории. Так, главные интересы пользователей «Одноклассников» — дизайн, ремонт, кулинария, hand-made и садоводство.