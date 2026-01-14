Одинцовское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» обсудило внедрение ИИ и поддержку бизнеса

Первая в 2026 году встреча членов Одинцовского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» прошла 13 января на площадке компании «Аудит Финанс», где участники обсудили развитие бизнеса, внедрение искусственного интеллекта и профориентацию молодежи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча собрала предпринимателей, бизнесменов и экспертов из разных отраслей. Центральными темами стали развитие бизнеса в условиях нестабильного рынка, внедрение технологий искусственного интеллекта, сотрудничество с образовательными учреждениями и профориентация школьников.

Заместитель председателя отделения, основатель компании «Аудит Финанс» Валентина Степанова отметила важность системной работы с молодежью. По ее словам, мероприятия с предпринимателями, встречи и экскурсии помогают формировать у школьников осознанное отношение к бизнесу как к ответственному и творческому выбору.

Участники подчеркнули, что внедрение ИИ — часть государственной политики, направленной на ускоренное развитие технологий в экономике и социальной сфере. Было решено организовать обучающие программы и мероприятия по внедрению ИИ в бизнес-процессы, а также создать систему взаимной поддержки и обмена опытом между предпринимателями.

В завершение встречи участники подтвердили план семейных выездов для укрепления связей и создания комфортной атмосферы в сообществе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.