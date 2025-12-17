Одинцовские автоинспекторы провели мастер-класс по ПДД для воспитанников детсада

Сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского округа 16 декабря организовали для детей из детского сада мастер-класс по созданию новогодних игрушек на тему дорожной безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автоинспекторы рассказали детям о правилах безопасного перехода проезжей части и важности использования световозвращающих элементов в темное время суток. Особое внимание уделили «дорожным ловушкам», которые могут подстерегать пешеходов зимой.

В ходе мастер-класса дети под руководством сотрудников Госавтоинспекции изготовили елочные украшения в виде дорожных знаков из подручных материалов. Эти поделки украсили новогоднюю елку в детском саду.

Организаторы отметили, что такой творческий подход помогает детям лучше запомнить правила дорожного движения и формирует ответственное отношение к собственной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.