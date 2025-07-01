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Одинцовская прокуратура направила в суд дело о покушении на сбыт наркотиков

Одинцовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5. ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемая совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея ориентир и описание закладки на территории города Одинцово, изъяла из тайника наркотическое средство — метилэфедрон, которое хранила в арендованной квартире, в целях последующего сбыта.

Преступная деятельность женщины была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 10 августа 2024 года, из незаконного оборота изъято 9 свертков с наркотическим средством общей массой более 5 кг.

Уголовное дело направлено в Одинцовский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.