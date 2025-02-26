Одиннацать ветеранов Раменского получат звание «Почетный гражданин»

Ежегодно совет может присваивать это звание только одному жителю округа. Но в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и Годом защитника Отечества Решением окружного Совета депутатов в этом году почетное звание присвоено одиннадцати ветеранам — жителям Раменского округа. Это Заблоцкая Мария Прокофьевна, Кирьянов Павел Филиппович, Кищенко Илья Дмитриевич, Доник Геннадий Антонович, Барышникова Нина Александровна, Шарина Валентина Петровна, Нижник Евгений Трофимович, Войцекян Владимир Алексеевич, Сиротинский Николай Васильевич, Жаренникова Антонина Ивановна и Парфенов Владимир Алексеевич.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.