Одиннацать ветеранов Раменского получат звание «Почетный гражданин»
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Очередное заседание совета депутатов Раменского муниципального округа состоялось 26 февраля в здании администрации. Одним из вопросов повестки — присвоение звания «Почетный гражданин Раменского муниципального округа», сообщает пресс-служба администрации округа.
Ежегодно совет может присваивать это звание только одному жителю округа. Но в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и Годом защитника Отечества Решением окружного Совета депутатов в этом году почетное звание присвоено одиннадцати ветеранам — жителям Раменского округа. Это Заблоцкая Мария Прокофьевна, Кирьянов Павел Филиппович, Кищенко Илья Дмитриевич, Доник Геннадий Антонович, Барышникова Нина Александровна, Шарина Валентина Петровна, Нижник Евгений Трофимович, Войцекян Владимир Алексеевич, Сиротинский Николай Васильевич, Жаренникова Антонина Ивановна и Парфенов Владимир Алексеевич.
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