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Один из пострадавших при атаке дрона ВСУ на Липецкую область умер в больнице

В больнице скончался один из пострадавших в результате атаки беспилотника украинских сил на Липецкую область. Мужчина был госпитализирован с осколочным проникающим ранением головы, сообщает Газета.ru со ссылкой на правительство региона.

Погибший мужчина 1997 года рождения является уроженцем Красноярского края. Нейрохирурги провели операцию и сделали все возможное, но ранения и последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью.

В настоящее время в реанимации продолжает оставаться еще 1 человек в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие переведены в профильные отделения и продолжают лечение.

Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что 6 человек пострадали при атаке украинского беспилотника. Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого муниципального округа.