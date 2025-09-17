Один из крупнейших астероидов 2025 года пролетит рядом с Землей 18 сентября
Один из наиболее крупных астероидов этого года, 2025 FA22, пролетит рядом с Землей 18 сентября. Он пройдет на расстоянии чуть больше, чем диаметр лунной орбиты от Земли, приблизившись примерно в 10:00, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Средний размер астероида составляет 166 метров. Длина - около 290 метров.
Масса астероида почти в 1 тыс. раз больше челябинского метеорита.
17 августа опасный астероид 2025 PM пролетел рядом с Землей. Его диаметр составлял 50 метров.