Один из крупнейших астероидов 2025 года пролетит рядом с Землей 18 сентября

Один из наиболее крупных астероидов этого года, 2025 FA22, пролетит рядом с Землей 18 сентября. Он пройдет на расстоянии чуть больше, чем диаметр лунной орбиты от Земли, приблизившись примерно в 10:00, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.