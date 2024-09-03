Один из фигурантов дела «Крокуса» жил в большой семье в Свердловской области

Один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусейн Хамидов несколько лет жил в Свердловской области вместе с родителями и пятью братьями и сестрами в небольшом городе Артемовский в Свердловской области, пишет РИА Новости .

По словам пожилого соседа, семья приобрела жилье, но не оплачивала коммуналку. Мать фигуранта занималась воспитанием детей, а его отец работал вахтами. С местными жителями почти не общались.

«Она съездила на родину, потом приехала. Что-то они рассорились. Она предлагала переехать, а он отказывался. Она собралась, забрала ребятишек и уехала. Он два дня пожил и тоже уехал. Так и стоит квартира пустая», — рассказал мужчина.

Семья уехала из квартиры около десяти лет назад. С тех пор в дом один раз приезжал отец обвиняемого, а потом и его сын. Он забрал оставшиеся ценные вещи и уехал.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, где готовилась к выступлению группа «Пикник», и начали расстреливать людей, затем подожгли здание. В результате их действий погибли 145 человек.

О трагедии высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал произошедшее «общей болью и общим горем».

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.

Ранее еще пятерым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Басманный суд Москвы продлил арест на три месяца.