Очки Черчилля продают на аукционе всего за 60 тыс фунтов стерлингов
Фото - © paulfrasercollectibles.com
Очки экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля продают на сайте Paul Fraser Collectibles. Изделие можно приобрести за 60 тыс. фунтов стерлингов или 6,4 млн рублей, сообщает Сноб.
Черчилль носил очки, созданные для него оптиком из британского Лондона C.W. Dixey & Son, примерно в 1954-1955 годах в период второго срока. Изделие предлагают приобрести в идеальном состоянии. Его передают в оригинальном футляре и с подтверждением, что предмет был произведен именно C.W. Dixey & Son.
Черчилль передал очки изготовителю для ремонта. Однако обратно бывший премьер-министр Великобритании их не забирал.
Когда Черчилль скончался в 1965 году, эти очки были одними из трех, найденных в архиве C.W. Dixey & Son. Экс-британский премьер покупал товары у фирмы с 1910 года.
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