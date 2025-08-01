Очки Черчилля продают на аукционе всего за 60 тыс фунтов стерлингов

Очки экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля продают на сайте Paul Fraser Collectibles. Изделие можно приобрести за 60 тыс. фунтов стерлингов или 6,4 млн рублей, сообщает Сноб .

Черчилль носил очки, созданные для него оптиком из британского Лондона C.W. Dixey & Son, примерно в 1954-1955 годах в период второго срока. Изделие предлагают приобрести в идеальном состоянии. Его передают в оригинальном футляре и с подтверждением, что предмет был произведен именно C.W. Dixey & Son.

Черчилль передал очки изготовителю для ремонта. Однако обратно бывший премьер-министр Великобритании их не забирал.

Когда Черчилль скончался в 1965 году, эти очки были одними из трех, найденных в архиве C.W. Dixey & Son. Экс-британский премьер покупал товары у фирмы с 1910 года.

Ранее в Москве на аукцион выставили девятикомнатную квартиру за 90,3 млн рублей. Она находится в старинном трехэтажном здании на Арбате.