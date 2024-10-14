Очевидцы поделились кадрами первого снега в Подмосковье

сегодня в 11:16

В Telegram-канале «Москва с огоньком» разместили снимки первого снега, который жители наблюдали утром в понедельник в Московской области.

На фотографиях видно, что снег лежит на зеленой траве и покрывает еще зеленые деревья. Также жители сняли видео падающего снега. Он летел крупными хлопьями и ложился на землю.

Снег был очень сырой и быстро растаял.

В Московском регионе в понедельник пройдут дождь и мокрый снег, местами будут сильные осадки. А температура составит плюс 3 — плюс 5 градуса.