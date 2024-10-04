Очередную партию гумпомощи для участников СВО собрали в Ступине

В центре гражданского и патриотического воспитания «Армеец» собрали очередной груз гуманитарной помощи для дальнейшей отправки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На место прибыли глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, профильные заместители, волонтеры муниципалитета.

«В нашем волонтерском штабе мы собрали очередной гуманитарный груз. Завтра он уже отправится в зону проведения специальной военной операции. Собрали все самое необходимое, то, на что был запрос наших бойцов», — отметил Сергей Мужальских.

К сбору присоединились неравнодушные ступинцы, депутаты окружного Совета депутатов, активисты местного отделения «Единой России», представители бизнес-сообщества, торговые и промышленные предприятия, общественные организации.

«В числе гуманитарного груза — коптеры, противодронные ружья, рации, медикаменты, предметы личной гигиены и многое другое. Весь округ объединился и помогает защитникам Отечества. И каждый делает это от чистого сердца, с желанием помочь. Благодарю всех за участие и неравнодушие», — подчеркнул Сергей Мужальских.

Напомним, волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО, их близким и эвакуированным жителям Курской области работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.