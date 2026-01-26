Очередной сбой в работе Telegram: пользователи жалуются на мессенджер

сегодня в 11:41

Пользователи вновь сообщают о неполадках в работе Telegram

Российские пользователи заявляют о перебоях в работе мессенджера Telegram. Неполадки фиксируются в нескольких регионах РФ, следует из данных на сайте Downdetector .

Наибольшее количество сообщений о плохой работе мессенджера поступает из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Замыкают пятерку Вологодская область и Приморский край.

У многих пользователей не загружается медиаконтент, не отправляются сообщения. У других Telegram работает слишком медленно. У ряда россиян мессенджер не открывается ни в мобильном приложении, ни в веб-версии.

Ранее пользователи жаловались на работу Telegram 23 января. Сбой тогда зафиксировали в 29 городах.

