Очередная загадка: ученые обнаружили необычную структуру в районе Бермудов

Ученые: новая находка на Бермудах может быть следом древней культуры

Американские исследователи при помощи спутниковых технологий сделали очередное открытие в районе Бермудских островов. На дне Атлантического океана нашли необычную 20-километровую структуру, сообщает «Царьград» .

«Мы не можем игнорировать возможность того, что это может быть следами неизвестной культуры», — заявил один из ведущих проекта, доктор Джон Смитер.

Структура расположена на глубине 3 километров и обладает четкими геометрическими формами, напоминает некое искусственное сооружение.

Анализ выявил наличие в объекте признаков, указывающих на искусственное происхождение, что провоцирует дискуссии о существовании древних культур или гипотетическом инопланетном воздействии.

Ученые намерены углубить анализ, применяя автономные подводные аппараты и другие передовые разработки. Примечательно, что данное обнаружение перекликается с многочисленными преданиями и мифами, окружающими Бермудский треугольник, делая находку еще более загадочной.

