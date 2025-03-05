Очередная мошенническая схема: россиянам рассказали о краже денег через Telegram

МВД России раскрыло очередную мошенническую схему: злоумышленники от имени «Почты России» используют Telegram-ботов для кражи денежных средств, предлагая уточнить адрес доставки. Гражданам настоятельно рекомендуют перепроверять информацию, используя только официальные источники, сообщает «Царьград» .

По данным министерства внутренних дел России, в Telegram появилась новая мошенническая схема. Злоумышленники притворяются представителями «Почты России» и, используя чат-боты, обещают помочь с поисками якобы затерявшейся посылки. На самом же деле их цель — похитить средства доверчивых граждан.

Как сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, схема начинается со звонка от якобы «Почты России». Абоненту сообщают о прибытии заказного письма или посылки и предлагают уточнить адрес через Telegram-бота.

«Эти звонки убеждают жертву воспользоваться услугами бота, который создает видимость активной деятельности, но его главная цель — автоматическое получение доступа к аккаунту жертвы», — добавили в ведомстве.

Представители МВД также подчеркнули, что данные для входа, введенные в мошенническую форму, становятся доступны злоумышленникам, что позволяет им развивать свою схему далее. Для защиты сбережений рекомендуется всегда перепроверять полученные уведомления через официальные каналы связи, руководствуясь принципом «нулевого доверия к любой информации, которая побуждает к каким-либо действиям».