Очередная мощная магнитная буря обрушится на Землю 10 февраля

Еще одна мощная магнитная буря обрушится на Землю 10 февраля. Она будет длиться несколько часов, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ .

Магнитосфера в этот день будет возбужденной в период с 00:01 по 06:00. Затем начнется магнитная буря.

Буря продлится примерно до 09:00, после чего магнитосфера снова станет спокойной.

Ранее нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова поделилась, что магнитная буря хуже всего влияет на людей с психическими болезнями и уязвимой нервной системой.