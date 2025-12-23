Очереди к лифтам и плохой свет: чего офисные работники ждут от Нового года

Опрос провели на базе платформы «Яндекс Взгляд» среди 1,2 тыс. работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет. Работников бизнес-центров спросили о мечтах, связанных с комфортом на рабочем месте и о том, какие атрибуты офиса они оставили бы в уходящем году.

«Офисные пространства постепенно перерождаются из чисто утилитарной функции в среду, где люди хотят чувствовать себя комфортно. Результаты нашего опроса еще раз подтвердили, что хорошее самочувствие сотрудников на работе начинается с базовых атрибутов — удобной локации, грамотной планировки, развитой инфраструктуры, хорошего освещения и микроклимата», — сказала директор по стратегии и инвестициям в коммерческую недвижимость девелоперской компании «Сумма элементов» Елена Маслова.

Так, самым популярным ответом на вопрос «Чего бы вы пожелали своему офису на Новый год?» оказалось качественное освещение — его выбрали 41% участников опроса. Еще 23% респондентов мечтают о большом подземном паркинге в бизнес-центре. Равное число ответов (по 18%) набрали классические запросы: перенести офис поближе к метро и улучшить его вентиляцию.

Среди недостатков бизнес-центра, которые сотрудники хотели бы оставить в уходящем году, лидируют очереди к лифтам — такой ответ дали 38% опрошенных. Попрощаться со слабой инфраструктурой готовы 25% респондентов. Устаревший внешний вид бизнес-центра надоел 20%, а 17% мечтают о замене плохого климат-контроля.

Интересно, что офисные работники мечтают о вполне простых в реализации решениях, которые могут повысить их комфорт. Так, проявлением заботы в зимние месяцы большинство (40%) считают бесплатные мандарины в лобби. Хорошему дневному освещению порадовались бы 11% россиян. Примерно столько же сотрудников оценят обеззараживание воздуха (9%) и стильный новогодний декор (9%). Треть опрошенных хотели бы воплотить в жизнь все эти улучшения.

Что касается настроения в конце года, то 29% опрошенных отметили усталость — что вполне закономерно. Однако большая часть (35%) офисных сотрудников даже в декабре настроены позитивно — стремятся к росту, еще 18% — испытывают радость от собственных успехов. Столько же человек признались, что чувствуют азарт и строят амбициозные планы на предстоящий год.

