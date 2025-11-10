«Очень страшно»: Регина Тодоренко показала фигуру после третьих родов

Известная телеведущая и актриса Регина Тодоренко продемонстрировала поклонникам свою фигуру через месяц после третьих родов, сообщает «Звездач» .

В сентябре Тодоренко стала мамой в третий раз. У телеведущей родился третий сын.

На опубликованных кадрах видно, как Тодоренко позирует в нижем белье и демонстрирует поклонникам свои лишние килограммы после родов.

«Смотрю на свой живот и очень страшно, что в норму все придет нескоро. Всегда есть этот страх. Но тело умное. Я знаю, что ему можно довериться! А еще можно довериться тренировкам и практикам, которые помогают телу восстановиться!» — написала Тодоренко в своем личном блоге.

Ранее стало известно, что проживающая на Украине двоюродная сестра телеведущей Регины Тодоренко начала продавать свои голые фотографии. Она зарабатывает около 700-900 долларов за 10 снимков.

