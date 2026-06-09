Очень страшно: гигантских черных пауков заметили в Шатуре

Большого черного паука сняли местные жители. Членистоногое бежало по дороге.

«Он здоровый, первый раз такого вижу», — прокомментировал снимавший мужчина.

Как отметили биологи, эти пауки не ядовиты для человека. Но они также не советуют трогать членистоногих руками, особенно крупных особей.

Ранее Специалисты предупредили, что в ближайшее в Московской области могут навсегда обосноваться ядовитые пауки каракурты, которые больше известны как «черные вдовы».

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