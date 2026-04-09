Очень скользко: гололедица образуется в Центральной России

сегодня в 11:29

Сильная гололедица будет в Подмосковье и других регионах Центральной России

Ночью с 9 на 10 апреля из-за арктического вторжения нулевая изотерма пройдет через южную часть Центральной России. Из-за нулевых температур и дождей может появиться сильная гололедица, сообщает в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

Толщина ледового покрытия на дорогах составит от 1 до 9 миллиметров.

Очень скользко будет в Московской, Ивановской, Нижегородской, Владимирской, Тульской, Калужской и Рязанской областях.

Водителей и пешеходов Тишковец призвал быть особенно бдительными.

Ранее мощный апрельский снегопад обрушился на Тверь. Также в городе шла метель.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.