Очень сильный взрыв произошел на обратной стороне Солнца

На обратной стороне Солнца произошел очередной очень сильный взрыв, к Земле через несколько дней выйдут только обломки, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Специалисты считают, что эта вспышка никакого значения не имеет, так как активные центры на звезде сейчас живут около недели.

У находящейся напротив планеты активной области Солнца осталось около суток, чтобы собрать энергию на последний взрыв и умереть. Она может погибнуть тихо.

4 февраля ученые зарегистрировали на Солнце одну вспышку максимального класса, 12 мощных вспышек класса М и семь обычных класса С.

