«Очень опасно»: погоду в Москве бросит из крайности в крайность

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в выходные 6 и 7 июля в Москве ожидается кардинальная смена погоды после аномальной жары. По его словам, по столице прокатятся грозовые дожди, порывистый ветер и град, сообщает «Вечерняя Москва».

«После очень жаркой рабочей недели москвичи будут вознаграждены относительным похолоданием в выходные», — заявил Ильин.

Метеоролог отметил, что грозовые дожди местами будут иметь очень сильный характер и начнутся уже с 5 июля. Ильин также не исключил града в ряде районов Москвы. Порывистый ветер, по словам эксперта, разовьет скорость до 22-27 метров в секунду.

«Это очень опасно», — предупредил синоптик.

В пятницу еще ожидается 30-градусная жара, однако на выходных москвичи почувствуют прохладу из-за дождей.