Обычный вторник в глубинке: у Саратова заметили сходку слонов, идущих из Сызрани

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В Саратовской области заметили пасущихся у трассы слонов

В Саратовской области заметили трех слонов, которые гуляли у трассы Саратов — Сызрань. Животных успели снять на видео, сообщает Mash .

Слонов заметили рядом с селом Терса. В момент прогулки гигантов сопровождали люди.

По данным издания, остановка в Саратовской области — часть путешествия млекопитающих, которых везут в сочинский «Парк слонов».

Ранее в соцсетях распространилось видео, как взрослый слон опустошает полки с рисовыми крекерами в Таиланде. Оказалось, что гигант по кличке Плай Бианг Лек уже имеет «криминальный» опыт — ранее он нагрянул за едой в ресторан в провинции Накхонратчасима.