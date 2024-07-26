Обвиняемым в хищении средств Минобороны России вынесли приговор

Андрей Чесноков, Вадим Лесных и Василий Титов были задержаны по подозрению в мошенничестве в крупном размере. В пятницу суд признал их виновными и провозгласил приговор.

Чеснокова приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев, Лесных — к лишению свободы сроком на 7 лет 4 месяца, а Титова — к лишению свободы сроком на 6 лет 6 месяцев.

Отбывать наказание все трое будут в исправительной колонии общего режима.

Ранее по делу о хищении средств Минобороны РФ суд вынес приговор экс-гендиректору ЗАО «Безопасность и связь» Ирине Вишняковой. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы.