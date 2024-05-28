Обвиняемый в даче взятки главному кадровику Минобороны РФ обжаловал арест

Обвиняемый в даче взятки из дела главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова Лева Мартиросян обжаловал арест. Об этом свидетельствует картотека столичного Басманного суда, сообщает РБК.

Мартиросян является предпринимателем из Краснодара. До этого он занимал должность начальника продовольственной службы Краснодарского высшего военного училища. В то время оно располагалось в ведении 8-го управления Генштаба. Им руководил Юрий Кузнецов.

По данным следствия, генерал способствовал заключению государственных контрактов училища с ИП Мартиросяна. Тот в свою очередь оформил на жену Кузнецова участок и дом в Краснодаре.

Мартиросяна задержали 14 мая по подозрению во взятке в особо крупном размере. По данным следствия, бизнесмен передал жене Кузнецова трехэтажное здание в Краснодаре в обмен на господряды по размещению обучающихся военнослужащих ВС РФ. Объект недвижимости, в котором разместили гостиницу и торговую точку, оценили в 20–30 млн рублей.