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Обвиняемому в подрыве автомобиля в Москве продлили арест

Черемушкинский суд Москвы продлил до весны арест Виталию Слободянику, обвиняемому в покушении на убийство после подрыва автомобиля бизнес-партнера, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Срок содержания под стражей продлен до 15 марта 2025 года", - сообщил собеседник агентства.

Бизнесмен, которого пытались убить, и подозреваемый в покушении были соучредителями 12 компаний.

Ранее стало известно, что в результате взрыва предпринимателю оторвало часть руки. Детонация произошла, когда мужчина хотел убрать пакет с капота машины.