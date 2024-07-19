Обвиняемого в растрате бюджета экс-главу Шатуры заключили под стражу

Меру пресечения в виде заключения под стражу ему избрали до 17 сентября 2024 года.

Артюхина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере). Экс-глава Шатуры не признал вину, а еще отказался давать показания.

Он также выступил против заключения под стражу и вместо этого просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, Артюхин вместе с соучастниками совершил растрату бюджетных денег на сумму около 221,5 млн рублей. Их выделяли на строительство очистных сооружений и водозабора.

Артюхин был главой г. о. Шатура с 2020 года. 10 июля 2024 году он оставил этот пост, заявив об уходе по собственному желанию.