Экс-главе Шатуры предъявили обвинение в растрате бюджетных денег

сегодня в 11:21

Следователи предъявили обвинение в растрате бывшему главе подмосковного городского округа Шатура Алексею Артюхину, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Следствие в пятницу будет ходатайствовать перед Тверским судом Москвы о его аресте.

Чиновник растратил деньги бюджета на сумму около 221,5 млн рублей. Их выделяли на строительство водозабора и очистных сооружений.

По месту работы Артюхина провели обыск. Также следователи осмотрели его транспортные средства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Алексей Артюхин возглавлял Шатуру с 2020 года, но 10 июля уволился по собственному желанию.