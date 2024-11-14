Обвинение во Франции требует приговорить Ле Пен к пяти годам лишения свободы

Прокуратура Парижа требует приговорить лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам тюремного заключения, из которых три года — условный срок, два — с электронным браслетом, сообзщают « Известия » со ссылкой на телеканал BFMTV.

Французские прокуроры во время слушания заявили, что Ле Пен и ее партия должны быть осуждены за отвлечение миллионов евро из фондов ЕС на создание платформы во Франции.

Также Ле Пен грозит до десяти лет лишения свободы и права голоса, а также штраф в размере 300 тыс. евро.

Ранее парижская прокуратура начала расследование в отношении лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Политика подозревают в незаконном финансировании президентской кампании 2022 года.