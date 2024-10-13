«Обстановка плачевная»: ВСУ начали отвод сил из Торецка

сегодня в 10:41

Силовики заявили о начале отступления ВСУ из Дзержинска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали частичный отвод своих подразделений из Торецка (Дзержинска) в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает ТАСС .

«Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города», — заявили в силовых структурах.

Собеседник агентства добавил, что украинские силы действуют в соответствии с отработанной тактикой вывода подразделений малыми группами.

В 2016 году киевские власти переименовали Дзержинск в Торецк. Город является крупным логистическим узлом для украинской армии на Донбассе.

Ранее военные аналитики подтвердили, что российский подразделения успешно продвигаются на торецком, кураховском и покровском направлениях СВО.