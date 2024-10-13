«Обстановка плачевная»: ВСУ начали отвод сил из Торецка
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали частичный отвод своих подразделений из Торецка (Дзержинска) в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает ТАСС.
«Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города», — заявили в силовых структурах.
Собеседник агентства добавил, что украинские силы действуют в соответствии с отработанной тактикой вывода подразделений малыми группами.
В 2016 году киевские власти переименовали Дзержинск в Торецк. Город является крупным логистическим узлом для украинской армии на Донбассе.
Ранее военные аналитики подтвердили, что российский подразделения успешно продвигаются на торецком, кураховском и покровском направлениях СВО.