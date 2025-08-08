Общественный совет при Комлесхозе Подмосковья начал работу в обновленном составе

В Московской области прошло первое заседание Общественного совета при комитете лесного хозяйства в новом составе. Члены совета выбрали председателя, его заместителя и секретаря, которые будут координировать работу в ближайшие годы.

В совет вошли представители:

Общественного совета министерства природных ресурсов и экологии РФ;

поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»;

охотничьих организаций Московской области;

Института лесоведения РАН;

глэмпинга «Под небом»;

экспертного совета при комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды;

комиссии Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы»;

директоров лесничеств.

«Общественный совет — это площадка для обсуждения самых актуальных вопросов, в которой участвуют как специалисты лесной отрасли, так и неравнодушные жители региона. Это позволяет находить новые подходы, компромиссы, разъяснять сложные моменты и разрабатывать совместные проекты. Только общими усилиями мы сможем сохранить и приумножить лесные богатства Подмосковья», — обратился к членам совета председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Также на заседании обсудили реализацию программы «Здоровый и чистый лес», направленной на защиту и восстановление лесов региона.

В 2012 году был создан Общественный лесной совет, который впоследствии, в 2022 году, был реорганизован в Общественный совет при комитете лесного хозяйства Московской области. За последние три года провели более 15 заседаний, включая выездные мероприятия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.