Общественные приемные бизнес-омбудсмена Подмосковья помогают предпринимателям

В условиях современных экономических вызовов сотрудничество и поддержка между предпринимателями становятся ключевыми для стабильности и развития. В этом направлении активно работают общественные приемные уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, охватывающие 46 городских округов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из примеров успешной помощи стало содействие текстильному производству в Богородском округе. Предприятие столкнулось с нехваткой производственных мощностей для выполнения большого объема заказов. В условиях резкого роста спроса на спецодежду генеральный директор компании обратился в общественную приемную за помощью.

Магомет Сакалов, возглавляющий муниципальную приемную с 2020 года, оперативно рассмотрел просьбу и организовал переговоры между руководителями двух предприятий, которые в итоге решили объединить усилия. Благодаря кооперации удалось наладить совместную работу, эффективно перераспределить ресурсы и своевременно выполнить заказы.

«Сегодня, когда экономика сталкивается с многочисленными вызовами, объединение усилий становится не просто желательным, а необходимым условием для выживания. Это касается многих отраслей, в том числе и текстильной, где давление конкуренции и рост затрат требуют новых подходов к ведению дел», — подчеркнула и. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Наталья Чудакова.

Она отметила, что кооперация — это залог устойчивости, а общественные приемные — связующее звено в установлении связей, поскольку знают специфику работы предприятий в каждом округе.

Наталья Чудакова также напомнила, что в общественных приемных предприниматели всегда могут получить оперативную консультацию и ответы на интересующие их вопросы. Адреса приемных можно найти на официальном сайте уполномоченного в разделе «Общественные приемные».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.