Общественную территорию в Зарайске улучшат в следующем году

Стали известны победители четвертого Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Общественная территория в г. Зарайск на ул. Пожарского и ул. Низовой будет обновлена благодаря голосованию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тыс. жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения Всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство общественной территории на ул. Пожарского и ул. Низовой в г. о. Зарайск проголосовало более 4,6 тыс. человек. Общее количество голосов в г. о. Зарайск составило более 5,5 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», — сказал губернатор.