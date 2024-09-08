Общественники подвели итоги работы подмосковного ЦОН за 3 дня выборов

За три дня работы из подмосковного Центра общественного наблюдения в УИК и ТИК поступило 128 звонков, выявлено 89 сообщений о возможных нарушениях, в том числе из интернета, сообщили в Общественной палете Московской области.

29 сигналов потребовали внимания. При этом 21 входящий звонок поступил на горячую линию.

По словам председателя Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марины Юденич, особенно острой ситуация была в Долгопрудном — оттуда поступало много сообщений из соцсетей о возможных нарушениях в ходе проведения голосования.

«Только что приехала из Долгопрудного, там фон был достаточно острый, много поступало сообщений из социальной сети. В момент, когда я находилась на избирательных участках, нарушений не было, на участках было очень спокойно», — сказала Юденич.

Также, по ее словам, было отработано резонансное сообщение о «карусели». Его взяли на контроль немедленно.

«Показали полиции человека, которого заподозрили в этой самой „карусели“, его задержали. Сейчас проводится разбирательство этого дела», — добавила Юденич.

Несмотря на точечные сообщения, серьезных нарушений со стороны избирательного законодательства зафиксировано не было, но были нарушения со стороны кандидатов.

«Мне сейчас в Долгопрудном показали домовой чат, в котором присутствует одна из кандидатов, которая сегодня приглашала всех соседей прийти проголосовать за нее и за всех коллег ее по партии. Предлагала скрин, где надо поставить галочки. Это очень прямая агитация, но и она на результаты выборов влияния не оказала», — обозначила Юденич.

Она также отметила высокий процент явки по ДЭГ.

«Мы первый раз в регионе проводим голосование в ДЭГ, и там явка по-настоящему высокая. И понятно почему. В воскресный день люди предпочитают голосовать из дома или на своих мобильных устройствах, находясь где-то на отдыхе», — добавила председатель Совета при губернаторе МО по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам члена рабочей группы по общественному наблюдению, эксперта по ДЭГ, члена ОП МО Марии Большаковой, более 85% жителей Подмосковья, которые зарегистрировались на дистанционное электронное голосование, проголосовали.

Также на протяжении всех выборов в Подмосковье работали 25 мобильных групп. Везде наблюдалась спокойная и дружелюбная атмосфера.

«Стоит отметить, что муниципальные выборы — это особенные выборы. Это выборы, когда жители голосуют подчас за своих соседей, за тех людей, с которыми они встречаются порой вечерами в своем дворе, в магазине, семьи, которых хорошо знакомы. Поэтому эти выборы проходят почти всегда в доброй, в дружелюбной атмосфере» — сказал член рабочей группы по общественному наблюдению, эксперт, член ОП МО Андрей Губанов.

«Серьезных замечаний не было по ходу голосования и наблюдения. Хочется поблагодарить тех людей, которые принимали участие в общественном наблюдении и мониторинге», — добавил член рабочей группы по общественному наблюдению, эксперт, член ОП МО Олег Стогов.

Выборы проходили с 6 по 8 сентября с 08:00 до 20:00. В Подмосковье для голосования были открыты 1608 участков. За три дня было задействовано свыше 8 тыс. наблюдателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.