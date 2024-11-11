сегодня в 13:42

Общественники обратились в органы по поводу пропавшей пенсионерки из Петербурга

Сотрудники организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» обратились с заявлением в правоохранительные органы по поводу пропавшей пенсионерки Нины Фролковой. Женщину удерживают в неизвестном месте и могут лишить квартиры в Северной столице, передает корреспондент РИАМО.

«Направлены обращения в правоохранительные органы и госструктуры», — уточнила сотрудник организации по борьбе с современным рабством Арина Файрушина.

Правозащитники также выразили надежду, что на ситуацию обратят внимание в Следственном комитете России.

Ранее в середине октября в Санкт-Петербурге пропала одинокая старушка, 68-летняя Нина Владимировна Фролкова. По версии соседей, ее увезли мошенники, чтобы завладеть принадлежащей ей комнатой в коммунальной квартире, расположенной во Фрунзенском районе.

Также адвокат и правозащитник Александр Карабанов считает, что в данной ситуации есть попытка завладеть имуществом пенсионерки.

«В девяностые многих людей именно из-за квартир вывозили в разные регионы. Кого-то сдавали в интернаты, кого-то — обкалывали психотропными наркотиками, кого-то просто убивали», — рассказал адвокат.