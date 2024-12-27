Общественник рассказал, к чему может привести запрет на торговлю вейпами

Член правления Тюменского родительского комитета, общественный деятель Андрей Генерозов считает инициативу о запрете продажи вейпов правильной, если не будет компромиссов, сообщает «ФедералПресс» .

Партия КПРФ предложила Госдуме полностью запретить в России продажу вейпов и курительных смесей. Как сообщалось ранее, законопроект предполагает запрет на оптовую и розничную торговлю никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и вейпами.

По мнению Генерозова, человек устроен так, что его дисциплина во многом зависит от внешних запретов, если же их не будет, всегда найдется возможность отговорки, поэтому некоторые ограничения нужны.

«Запрет — здравая инициатива, но главное, чтобы он был системным и бескомпромиссным», — сказал Генерозов.

Однако он не исключил, что вместо вейпов появится эквивалент «еще хуже, чем традиционное курево».

Он напомнил, что борьба с обычными сигаретами привела к процветанию электронных и вейпов. Они воспринимаются как менее вредные, но это миф, так как дымные частицы более мелкие и глубже проникают в легкие. На самом деле, электронные сигареты не менее опасны для здоровья и также могут приводить к тяжелым заболеваниям легких, пояснил общественник.

Он добавил, что вокруг курения формируется определенная культура, которая особенно привлекает детей и подростков. Генерозов признался, что ему стоило больших трудов отговорить от этого собственных детей, ведь многие их друзья активно курят.