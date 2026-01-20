Общественник предупредил о рисках введения оценок за поведение в школах

Член правления Тюменского родительского комитета Андрей Генерозов выразил опасения по поводу введения с 1 сентября 2026 года оценок за поведение в российских школах, отметив риск несправедливых решений и давления на учеников, сообщает «ФедералПресс» .

С 1 сентября 2026 года во всех школах России планируется ввести оценки за поведение. Власти рассчитывают, что эта мера поможет бороться с хулиганством и травлей учителей.

Генерозов отметил, что нововведение может привести к манипуляциям и несправедливым решениям. По его словам, в современной системе образования влияние родителей и личные отношения между учениками и педагогами могут отразиться на выставлении оценок.

«Я подозреваю, что оценки за поведение могут быть не вполне адекватными, а отражать педагогическое воздействие или продавливание родительских интересов», — рассказал Генерозов.

Он добавил, что подобные случаи уже встречались, когда его дети учились в школе, и это снижало мотивацию к учебе.

В то же время общественник считает, что оценивать поведение учеников необходимо, чтобы предотвращать нарушения дисциплины. Однако он подчеркнул, что система будет эффективной только при наличии честного и объективного контроля со стороны педагогов и администрации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.