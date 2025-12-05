Общественная палата Домодедово провела семейный праздник с мастер-классом 4 декабря

В Домодедово 4 декабря прошел семейный праздник, организованный Общественной палатой округа. Мероприятие состоялось в городском кафе и было посвящено совместному творчеству родителей и детей.

Папы вместе с детьми приняли участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению домашнего печенья. К празднику присоединился руководитель Домодедовского отделения ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов с сыном Назаром. Они вместе с другими участниками готовили сладкое угощение.

Заместитель председателя Общественной палаты Людмила Радзинская отметила, что такие встречи объединяют семьи и способствуют созданию праздничной атмосферы. Пока отцы с детьми занимались выпечкой, для мам была организована отдельная программа с консультациями психолога и женского врача.

Праздник завершился дегустацией приготовленного печенья. Организаторы подчеркнули, что подобные мероприятия помогают родителям проводить время с детьми и поддерживать друг друга.

