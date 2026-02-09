Общественная палата Домодедово подвела итоги года и определила приоритеты работы

В администрации городского округа Домодедово 6 февраля прошла встреча главы округа Евгении Хрусталевой с членами Общественной палаты, на которой обсудили итоги работы за прошлый год и наметили приоритетные направления сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рабочей встрече приняли участие советник главы округа Александр Пашков и председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский. Председатель Общественной палаты Ирина Сажина отметила, что в 2025 году основное внимание уделялось общественному контролю, поддержке жителей в сложных ситуациях и взаимодействию с волонтерами. Особый акцент был сделан на вопросах здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и организации гуманитарной помощи.

Участники встречи подробно обсудили обращения жителей, в том числе проблемы общественного транспорта. Евгения Хрусталева сообщила, что для улучшения ситуации проводятся регулярные встречи с перевозчиком. В числе принятых мер — внедрение QR-кодов в автобусах на шести маршрутах для информирования пассажиров о движении транспорта и изменениях в расписании.

Первый заместитель главы округа Александр Епишин предложил усилить участие Общественной палаты в управленческих процессах, включая оперативные совещания и работу штабов по ЖКХ. В случае реализации инициативы общественники смогут принимать участие в обсуждении и сопровождении решений по актуальным вопросам городской жизни.

В ходе встречи подтвердили значимость Общественной палаты как посредника между жителями Домодедово и органами местного самоуправления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.