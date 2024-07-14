Общение с душами: новый способ заработка в интернете набирает популярность в РФ

Онлайн-гипноз стремительно набирает популярность в России. Если плохой интернет не прервет сеанс, то он может занять до четырех часов, сообщает SHOT .

Отечественные специалисты могли вдохновляться западными коллегами. Например, В США предлагают через веб-камеру записаться на массаж и в онлайн-режиме промять мышцы или почистить чакры.

В России всем желающим через веб-камеру предложат спрогнозировать будущее или пообщаться с душами из прошлого. За 25 тыс. рублей такой специалист познакомит клиента с его предыдущими воплощениями или расскажет, победит ли действующий американский лидер Джо Байден на предстоящих выборах президента.

Для сеанса необходим хороший интернет и много свободного времени, так как «погружение» может занять до 4 часов. Кроме того, за сутки до «гипноза» запрещается пить кофе и есть мясо.