Общегородской Крестный ход прошел в Павловском Посаде в честь Дня города

В честь Дня города в Павловском Посаде провели общегородской крестный ход. С молитвой за любимый Павловский Посад прихожане и жители прошли 5 км по центральным улицам города, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Уже третий год подряд по благословению Управляющего Балашихинской епархией Преосвященнейшего Николая, епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского, и по инициативе благочинного Павлово-Посадского округа священника Александра Анохина проводится общегородской Крестный ход, приуроченный к празднованию Дня города.

На протяжении всего пути верующие молились Господу Богу за Павловский Посад и его жителей, за ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, за общее светлое будущее.

Всего, в проведении общегородского Крестного хода приняли участие около 2 тысяч человек.

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