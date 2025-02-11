Образовательные программы РЭО охватили свыше 3,7 тыс участников

Российский экологический оператор подытожил реализацию образовательных инициатив, разработанных совместно с университетами, входящими в Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. За весь период действия программы обучение прошли 3761 человек, из них 254 студента обучались в вузах Консорциума в 2024 году, передает пресс-служба РЭО.

«Подготовка специалистов является ключевым аспектом формирования экономики замкнутого цикла и проведения реформы в сфере обращения с отходами. Для этого РЭО организовал Консорциум, включающий представителей бизнеса, науки и образовательных учреждений. За время его работы наши курсы охватили 3761 человека. Прошедший год стал самым успешным: в вузах обучались 254 человека, а также 3050 участников прошли бесплатный онлайн-курс по экономике замкнутого цикла, разработанный совместно с РУДН», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В ходе приемной кампании на 2024/2025 учебный год на впервые запущенную бакалаврскую программу «Экология и экономика природопользования» в РЭУ им. Г. В. Плеханова зачислено 23 студента. В магистратуру поступили еще 104 человека (РЭУ им. Плеханова, РУДН, МГИМО, МИСИС). В рамках программ дополнительного профессионального образования (ДПО) в РЭУ им. Г. В. Плеханова обучились 127 человек, среди которых 21 из Херсонской и Запорожской областей. Доступ к онлайн-курсу по экономике замкнутого цикла прошли 3050 участников.

С момента запуска образовательных программ РЭО с 2022 по 2024 год на бакалавриат поступило 23 человека, в магистратуру — 142, а по программам ДПО — 546 человек, в том числе 140 из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

«В технологических отраслях остро ощущается нехватка квалифицированных кадров, экономика замкнутого цикла здесь не является исключением. По нашим прогнозам, к 2030 году потребуется около 100 тысяч специалистов, работающих непосредственно в этой области. Причем спрос будет как на технические профессии, так и на экономистов, финансистов, юристов, а также экспертов, владеющих современными технологиями», — подчеркнул PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Кроме того, РЭО совместно с ведущими университетами Консорциума разработал модульную образовательную программу по обращению с отходами в рамках экономики замкнутого цикла. Программа включает 10 учебных модулей, направленных на развитие ключевых компетенций в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. Ознакомиться с модулями можно по ссылке.