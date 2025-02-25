Обращения по уголовным преследованиям бизнеса рассмотрели в Подмосковье

В аппарате подмосковного бизнес-омбудсмена состоялось очередное заседание научно-консультационного совета центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». В ходе мероприятия рассмотрены 3 обращения, поступившие от предпринимателей, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Центр общественных процедур в Московской области на протяжении 4-х лет рассматривает обращения предпринимателей с целью защиты их прав от коррупционных действий со стороны должностных лиц, от необоснованного уголовного преследования, связанного с рейдерством и недобросовестной конкуренцией. В составе ЦОП входят профессиональные эксперты, адвокаты, имеющие практику защиты по уголовным делам.

В ходе приема адвокаты ЦОП изучили обстоятельства, уточнили у предпринимателей и их представителей необходимые детали.

«По первому обращению заявителю предложено предоставить дополнительные сведения для более полного заключения экспертами, по второму — рассмотрение отложено до получения заключения судебной экспертизы, назначенной в рамках расследования уголовного дела. По третьему обращению после предоставления заявителем дополнительных документов, материалы дела будут направлены в прокуратуру Московской области для рассмотрения вопроса изменения меры пресечения, избранной в отношении предпринимателя, не связанной с заключением под стражу», — отметила исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.