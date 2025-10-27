Оборот опасного метанола вне госреестра будет запрещен в РФ с ноября

С 1 ноября продавать метанол и содержащие его жидкости смогут только организации и ИП, включенные в госреестр. В остальных случаях оборот будет запрещен, сообщает «Российская газета» .

Согласно закону, оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей допускается только при обязательной денатурации, за исключением установленных правительством случаев.

При этом требование о денатурации вступит в силу, когда правительство отдельным актом установит требования и порядок денатурации.

Между тем с 5 ноября в силу вступит еще один закон, который коснется брокеров. Их обяжут обновить правила взаимодействия с клиентами. Так, брокеры должны будут информировать получателей услуг о потенциальных рисках операций, а также им будет запрещено навязывать дополнительные финансовые инструменты.

Кроме того, в ноябре вводятся ограничение количества сим-карт на одного человека, новый порядок учета и погашения долгов по налогам и т. д. О том, что изменится в законах в последний осенний месяц 2025 года, читайте в материале РИАМО.

