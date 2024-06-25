В Красногорске благоустроят пять дворов

В Красногорске завершаются работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В этом году в программу вошли пять дворов: на Павшинском бульваре дд.24, 26, 28 в Павшинской пойме; на ул. Георгия Димитрова, д. д. 1, 3, ул. Железнодорожная, дд. 23, 24 в Красногорске; в Путилково, д. 14, 15; в поселке Мечниково, д. 22; в Нахабино, ул. Молодежная, д. 10.

Работы включают в себя укладку нового асфальта, модернизацию детских площадок, установку малых архитектурных форм, обновление освещения, установку камер видеонаблюдения, озеленение.

Как отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, на совместных решениях, в постоянном контакте с жителями, выстраивается стратегия развития каждой территории.

В этом году в Красногорске, Нахабино, Павшинской пойме и Путилково также будут обновлены четыре детских площадки, построенных по программе губернатора Московской области.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.